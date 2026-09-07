Visite de Pont de Lignon, Pont de Lignon, Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Visite de Pont de Lignon Dimanche 20 septembre, 09h30 Pont de Lignon Haute-Loire

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire des lieux clés du village : le pont suspendu et l’ancienne papeterie des frères Lumière, les anciennes carrières de pavés, l’histoire des ponts et les deux centrales hydroélectriques.

Pont de Lignon Chemin de la Rourette 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 66 03 14 »}]

Venez découvrir l’histoire des lieux clés du village : le pont suspendu et l’ancienne papeterie des frères Lumière, les anciennes carrières de pavés, l’histoire des ponts et les deux centrales…

OTIMVR