Visite de Pont de Lignon, Pont de Lignon, Monistrol-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Pont de Lignon · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Visite de Pont de Lignon Dimanche 20 septembre, 09h30 Pont de Lignon Haute-Loire
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Venez découvrir l’histoire des lieux clés du village : le pont suspendu et l’ancienne papeterie des frères Lumière, les anciennes carrières de pavés, l’histoire des ponts et les deux centrales hydroélectriques.
Pont de Lignon Chemin de la Rourette 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 66 03 14 »}]
Venez découvrir l’histoire des lieux clés du village : le pont suspendu et l’ancienne papeterie des frères Lumière, les anciennes carrières de pavés, l’histoire des ponts et les deux centrales…
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