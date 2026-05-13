Visite découverte de la Maison Guimet et de son jardin Faste et raffinement de l’hôtel d’Heidelbach, Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach), Paris

Visite découverte de la Maison Guimet et de son jardin

Faste et raffinement de l’hôtel d’Heidelbach Samedi 23 mai, 18h30 Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

En continu de 18h30 à 22h30

Située dans l’hôtel d’Heidelbach, la Maison Guimet vous ouvre ses portes pour une immersion unique au cœur du faste et du raffinement des arts asiatiques. Édifié en 1913 et rattaché au musée Guimet depuis 1991, ce lieu d’exception abrite aujourd’hui une prestigieuse collection de mobilier d’apparat, ainsi que de remarquables ensembles dédiés aux arts de vivre de la Chine et du Japon.

Laissez-vous séduire par de somptueux meubles impériaux chinois, témoins d’un savoir-faire d’une grande finesse, et par d’impressionnants paravents en laque, dont les décors minutieux dévoilent un univers riche de références littéraires et symboliques.

Prolongez ensuite la visite à travers l’art du thé japonais : des précieux ustensiles à l’architecture simple et raffinée du pavillon de thé, réalisé en 2001 dans le jardin par des maîtres artisans venus du Japon.

Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach) 19, avenue d’Iéna, 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France +33 (0)1 56 52 54 33 https://www.guimet.fr/fr/hotel-dheidelbach Située dans l’hôtel d’Heidelbach, la Maison Guimet vous ouvre ses portes pour une immersion unique au cœur du faste et du raffinement des arts asiatiques. Édifié en 1913 et rattaché au musée Guimet depuis 1991, ce lieu d’exception abrite aujourd’hui une prestigieuse collection de mobilier d’apparat, ainsi que de remarquables ensembles dédiés aux arts de vivre de la Chine et du Japon. Metro 9 : Iéna

Metro 6 : Boissière

Rer C : Pont de l’Alma

Visite commentée de la Maison Guimet et du jardin de l’hôtel d’Heidelbach

© Musée Guimet