Visite découverte de la Tour Trajane, Tour Trajane – Obélisque Antique, Le Mérévillois
samedi 19 septembre 2026 · Tour Trajane - Obélisque Antique · Le Mérévillois
Informations pratiques
Visite découverte de la Tour Trajane 19 et 20 septembre Tour Trajane – Obélisque Antique Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Montez les 199 marches de la Tour Trajane pour découvrir un panorama exceptionnel sur le domaine de Méréville.
Tour Trajane – Obélisque Antique Rue Raymond-Poincaré 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 01 64 95 18 00 [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}] Tour en pierre datant de 1792, d’une hauteur de 30 mètres, comptant 199 marches. Ce monument, dit fabrique, ornait le Parc du marquis de Laborde à Méréville. Architecte : Hubert Robert, entrepreneur Paillet dit « La Liberté »
Visite commentée
©caese
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