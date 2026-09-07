Visite découverte de la Tour Trajane, Tour Trajane – Obélisque Antique, Le Mérévillois

Informations pratiques

Visite découverte de la Tour Trajane 19 et 20 septembre Tour Trajane – Obélisque Antique Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Montez les 199 marches de la Tour Trajane pour découvrir un panorama exceptionnel sur le domaine de Méréville.

Tour Trajane – Obélisque Antique Rue Raymond-Poincaré 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 01 64 95 18 00 [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}] Tour en pierre datant de 1792, d’une hauteur de 30 mètres, comptant 199 marches. Ce monument, dit fabrique, ornait le Parc du marquis de Laborde à Méréville. Architecte : Hubert Robert, entrepreneur Paillet dit « La Liberté »

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