Visite découverte de l’exposition « Djamel Tatah. Répéter-muter », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Dijon · Dijon
Informations pratiques
Visite découverte de l’exposition « Djamel Tatah. Répéter-muter » Samedi 19 septembre, 14h30, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
Durée 45 minutes – Rendez-vous dans l’exposition temporaire (salle 12, 3e étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Découvrez, au côté de la co-commissaire, l’exposition consacrée à l’œuvre de Djamel Tatah qui, depuis plus de trente ans, explore la figure humaine dans des compositions épurées où se rencontrent solitude, dignité et silence.
Avec Caroline Fournillon-Courant, co-commissaire de l’exposition et chargée des collections XXe et XXIe siècles.
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Découvrez, au côté de la co-commissaire de l’exposition, l’exposition consacrée à l’œuvre de Djamel Tatah qui, depuis plus de trente ans, explore la figure humaine dans des compositions épurées où se…
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier
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