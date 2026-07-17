Visite découverte de l’exposition « Djamel Tatah. Répéter-muter », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite découverte de l’exposition « Djamel Tatah. Répéter-muter » Samedi 19 septembre, 14h30, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 45 minutes – Rendez-vous dans l’exposition temporaire (salle 12, 3e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Découvrez, au côté de la co-commissaire, l’exposition consacrée à l’œuvre de Djamel Tatah qui, depuis plus de trente ans, explore la figure humaine dans des compositions épurées où se rencontrent solitude, dignité et silence.

Avec Caroline Fournillon-Courant, co-commissaire de l’exposition et chargée des collections XXe et XXIe siècles.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Découvrez, au côté de la co-commissaire de l’exposition, l’exposition consacrée à l’œuvre de Djamel Tatah qui, depuis plus de trente ans, explore la figure humaine dans des compositions épurées où se…

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier