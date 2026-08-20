Visite découverte des archives départementales, Archives départementales du Territoire de Belfort, Belfort

Informations pratiques

Visite découverte des archives départementales Dimanche 20 septembre, 14h30 Archives départementales du Territoire de Belfort Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de la photographie en 1826, les archives départementales présenteront une sélection de leurs fonds photographiques sur des supports allant de la plaque de verre aux albums familiaux, évoquant les conflits, du siège de 1870 à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la vie de famille, les loisirs et la vie quotidiennes des habitants du département.

Vous pourrez également découvrir une sélection de documents remarquables couvrant 700 ans d’histoire et de patrimoine.

Archives départementales du Territoire de Belfort 4 Rue de l’ancien Théâtre, 90000 Belfort, France Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384909200 https://archives.territoiredebelfort.fr

Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de la photographie en 1826, les archives départementales présenteront une sélection de leurs fonds photographiques sur des supports allant de la plaque à…

© archives départementales du Territoire de Belfort