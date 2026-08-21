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Visite découverte des réserves, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland · Bourg-en-Bresse

Visite découverte des réserves, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland
Adresse
1 rue du moulin de Brou 01000 Bourg en Bresse
Ville
01000 Bourg-en-Bresse
Département
Ain

Visite découverte des réserves Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous connaissez la médiathèque Vailland, mais connaissez-vous ses réserves ? Venez les découvrir ainsi que les trésors qu’elles renferment lors d’une visite commentée.
Dès 8 ans. Sur inscription au 04.74.42.47.10. Places limitées.

Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland 1 rue du moulin de Brou 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://culture.bourgenbresse.fr
Vous connaissez la médiathèque Vailland, mais connaissez-vous ses réserves ? Venez les découvrir ainsi que les trésors qu’elles renferment lors d’une visite commentée.

©manuscrit n°6 – Médiathèque Vailland – Ville de Bourg-en-Bresse

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