Visite découverte des réserves, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Visite découverte des réserves Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous connaissez la médiathèque Vailland, mais connaissez-vous ses réserves ? Venez les découvrir ainsi que les trésors qu’elles renferment lors d’une visite commentée.

Dès 8 ans. Sur inscription au 04.74.42.47.10. Places limitées.

Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland 1 rue du moulin de Brou 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://culture.bourgenbresse.fr

Vous connaissez la médiathèque Vailland, mais connaissez-vous ses réserves ? Venez les découvrir ainsi que les trésors qu’elles renferment lors d’une visite commentée.

©manuscrit n°6 – Médiathèque Vailland – Ville de Bourg-en-Bresse