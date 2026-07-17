Visite découverte du palais de justice et du système judiciaire civil et pénal, Palais de Justice, Reims

Informations pratiques

Visite découverte du palais de justice et du système judiciaire civil et pénal Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Palais de Justice Marne

Groupes de 20 à 40 personnes maximum. Pas de réservation. Fouille de sécurité à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La visite organisée par des magistrats permettra de découvrir l’histoire du palais de justice, à travers les geôles et salles d’audience, mais aussi le fonctionnement du système judiciaire civil et pénal.

Palais de Justice 13 place Myron Herrick, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 61 96 17 Dès la fondation de l’évêché au début du VIe siècle, la nécessité d’un lieu d’accueil a déterminé la construction de l’hôtel-Dieu de Reims. Il obtint sa propre chapelle dédiée à saint Nicolas. L’institution religieuse fut présente jusqu’au XIXe siècle. C’est en 1839 que la justice consulaire commence à être rendue dans le bâtiment qui remplace celui de l’hôtel-dieu.

Aujourd’hui, le palais de justice accueille le Tribunal d’Instance et de Grande Instance, ainsi que le Tribunal de Commerce.

Œuvre de l’architecte Alphonse Gosset, le bâtiment montre une façade de style néo-grec. Les façades de style Louis XV et les anciens celliers gothiques sont conservés. La salle souterraine a été classée au titre des Monuments historiques en 1930.

La visite organisée par des magistrats permettra de découvrir l’histoire du palais de justice, à travers les geôles et salles d’audience, mais aussi le fonctionnement du système judiciaire civil et…

© Palais de justice