Visite découverte « Les acquisitions Djamel Tatah », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite découverte « Les acquisitions Djamel Tatah » Samedi 19 septembre, 15h45 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 30 minutes – Rendez-vous dans l’exposition temporaire (salle 12, 3e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Découvrez les acquisitions du musée des Beaux-Arts réalisées autour de l’exposition consacrée à Djamel Tatah.

Avec Caroline Fournillon-Courant, co-commissaire de l’exposition et chargée des collections XXe et XXIe siècles

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Découvrez les acquisitions du musée des Beaux-Arts réalisées autour de l’exposition consacrée à Djamel Tatah.

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier