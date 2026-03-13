Visite Dedans Dehors Le couvent des Cordeliers, des chapiteaux au jardin Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Visite Dedans Dehors Le couvent des Cordeliers, des chapiteaux au jardin Musée Crozatier Le Puy-en-Velay samedi 25 avril 2026.
Visite Dedans Dehors Le couvent des Cordeliers, des chapiteaux au jardin
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
entrée incluse du musée, toute la journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26
L’ancien couvent des Cordeliers ouvre les portes de son parc et certaines salles emblématiques. Une occasion unique d’évoquer l’histoire de ce couvent fondé au 13e siècle.
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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
The former Cordeliers convent opens the doors to its grounds and some of its most emblematic rooms. A unique opportunity to evoke the history of this convent founded in the 13th century.
L’événement Visite Dedans Dehors Le couvent des Cordeliers, des chapiteaux au jardin Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay