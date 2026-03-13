Visite Dedans Dehors Le couvent des Cordeliers, des chapiteaux au jardin Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite Dedans Dehors Le couvent des Cordeliers, des chapiteaux au jardin

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

entrée incluse du musée, toute la journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26

L’ancien couvent des Cordeliers ouvre les portes de son parc et certaines salles emblématiques. Une occasion unique d’évoquer l’histoire de ce couvent fondé au 13e siècle.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

The former Cordeliers convent opens the doors to its grounds and some of its most emblematic rooms. A unique opportunity to evoke the history of this convent founded in the 13th century.

L’événement Visite Dedans Dehors Le couvent des Cordeliers, des chapiteaux au jardin Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay