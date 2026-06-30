Esperanza une fable pleine d’humour Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay
vendredi 18 septembre 2026 · Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Esperanza une fable pleine d’humour
Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
1538, à Lyon, sur un quai du Rhône…
Manoel Dias, un capitaine de bateau peu recommandable, fourbe et sournois à souhait, cherche des financeurs pour un voyage vers le nouveau monde.
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Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
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English :
1538, in Lyon, on a quay along the Rhône?
Manoel Dias, a disreputable, deceitful, and devious ship captain, is looking for investors for a voyage to the New World.
L’événement Esperanza une fable pleine d’humour Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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