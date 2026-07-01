Visite des appartements du XVIIIe siècle de l’Hôtel de la Marine, Hôtel de la Marine, Paris

Informations pratiques

Visite des appartements du XVIIIe siècle de l’Hôtel de la Marine 19 et 20 septembre Hôtel de la Marine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, décoouvrez le parcours permanent de l’Hôtel de la Marine.

Le parcours permanent de l’Hôtel de la Marine vous fait découvrir les trois espaces emblématiques du monument. Dans les anciens appartements des intendants du Garde-Meuble de la Couronne, plongez dans la vie quotidienne et l’intimité d’une famille aristocratique du XVIIIᵉ siècle. Découvrez le goût raffiné de cette période dans tous les domaines des arts décoratifs : mobilier, orfèvrerie, boiseries, papiers peints, céramique.

Poursuivez dans les salons d’apparat aux mille dorures, souvenirs de la présence de la Marine durant plus de 200 ans. Enfin, profitez de la vue unique sur la place de la Concorde depuis la loggia, véritable blacon sur l’histoire de France.

En parallèle, le public pourra profiter de ce weekend pour admirer Hanjimania et Astre Mobile, expositions présentées dans le cadre du festival Paris Design Week.

Hanjimania est une exposition consacrée au dialogue entre designers français et coréens autour du papier traditionnel hanji.

Astre Mobile, conçue par le studio Maison Lacmé, est une voiture transparente transformée en œuvre d’art, entre artisanat, matière et imaginaire.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://www.hotel-de-la-marine.paris https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis;https://www.instagram.com/hoteldelamarine/;https://twitter.com/hoteldelamarine [{« type »: « link », « value »: « https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.hotel-de-la-marine.paris/visiter/visites-et-activites »}, {« link »: « https://www.hotel-de-la-marine.paris/decouvrir/les-appartements-des-intendants-joyau-du-siecle-des-lumieres »}, {« link »: « https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/paris-design-week-hanjimania »}, {« link »: « https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/paris-design-week-astre-mobile »}] Métro : lignes 1, 8 et 12 à Concorde. Ligne 14 à Madeleine. Vélib : stations Cambon-Rivoli / Madeleine

Visite libre

© Ambroise Tézenas