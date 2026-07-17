Visite des Ateliers de la Maison du Vitrail, La Maison du Vitrail, Paris

Informations pratiques

Visite des Ateliers de la Maison du Vitrail 18 – 20 septembre La Maison du Vitrail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison du Vitrail, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, a été créée par Christiane et Philippe ANDRIEUX.

Emmanuelle ANDRIEUX, leur fille à qui ils ont su transmettre leur passion les a rejoints il y a plus de 25 ans et a repris le flambeau, pérennisant les savoir-faire si précieux à l’entreprise. 2 Maîtres Verriers et 12 compagnons oeuvrent au quotidien au sein de l’atelier pour cette passion commune.

Opérant dans le monde entier, nous sommes fiers de concevoir et pratiquer dans la plus pure tradition des bâtisseurs. Depuis plus de huit siècles, cet art prestigieux se transmet de maître à maître.

Nous sommes architectes de la lumière, créateurs et restaurateurs de vitraux, au service du client, de l’édifice, nous nous nourrissons du passé pour accomplir l’avenir, du classique au contemporain, toutes techniques confondues, notre mission, vous faire vibrer !

La Maison du Vitrail vous ouvre ses portes pour partager avec vous ce qui nous anime au quotidien, cette lumière qui nous illumine à chaque instant.

Venez partager avec nous la passion du vitrail dans le cadre habituel de notre atelier pour échanger sur notre savoir-faire, et surtout, répondre à toutes vos questions à propos de cet art.

C’est également l’occasion pour vous de découvrir nos techniques ancestrales et contemporaines de création et de restauration de vitraux.

Impatients de vous retrouver.

La Maison du Vitrail 69 rue Desnouettes 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France 01 42 50 88 03 https://www.vitrail-paris.fr/ https://www.instagram.com/lamaisonduvitrail/;https://www.linkedin.com/company/la-maison-du-vitrail;https://www.facebook.com/lamaisonduvitrailandrieux

Visite libre

© La Maison du Vitrail