Visite des carrières d’extractions de galets Cayeux-sur-Mer

Visite des carrières d’extractions de galets

La Pointe du Hourdel Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:30:00

2026-04-16 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Partez à la rencontre des galets de la Baie de Somme et découvrez les multiples facettes de son exploitation.

Ces vastes plans d’eau situés en retrait du cordon dunaire de la pointe du Hourdel, résultent de l’activité d’extraction des galets, qui ont la particularité d’être parmi les plus riches du monde en silice…

Visite aller-retour de 5 km

La Pointe du Hourdel Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 61 15 cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr

English :

Discover the many facets of pebble mining in the Baie de Somme.

These vast bodies of water, set back from the dune ridge at the Pointe du Hourdel, are the result of pebble extraction, which has the distinction of being one of the world’s richest in silica…

5 km round-trip tour

