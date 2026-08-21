Visite des collections de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais, Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan

Informations pratiques

Visite des collections de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais 19 et 20 septembre Société d’Histoire et d’Archeologie Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et les collections de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais. Au travers d’une visite guidée sur 4 niveaux, vous pourrez appréhender l’histoire du territoire grâce à de nombreux et divers documents et objets.

En lien avec le bicentenaire de la photographie, il sera présenté spécifiquement les collections photographiques de l’association.

Les visites guidées ont lieu le samedi et le dimanche à 14h00.

Société d’Histoire et d’Archeologie 19 place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 32 65 78 http://www.histoire-sedan.com [{« type »: « email », « value »: « ste.histoire@orange.fr »}] La Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais (SHAS) est l’héritière d’un petit groupe de Sedanais baptisé « La Bruyère ». Fondé à la fin du XIXᵉ siècle, ce groupe avait pour ambition de découvrir et d’étudier l’Ardenne autour de Sedan, dans le département et en Belgique.

Venez découvrir l’histoire et les collections de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais. Au travers d’une visite guidée sur 4 niveaux, vous pourrez appréhender l’histoire du territoire et…

©SHAS