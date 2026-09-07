Visite des coulisses de l’Espace Malraux, Espace Malraux, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Visite des coulisses de l’Espace Malraux Dimanche 20 septembre, 09h00 Espace Malraux Indre-et-Loire

Nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

Visite déconseillée aux moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe de l’Espace Malraux vous propose des visites commentées pour découvrir les coulisses et glisser votre regard derrière le rideau !

Pour assister aux visites, vous devez préalablement vous inscrire sur le site internet de la Ville de Joué-lès-Tours en réservant votre place (gratuite), sur l’une des plages horaires proposées.

Différentes animations viendront ponctuer ces visites.

Espace Malraux Grange des Bretonnières, 37300 Joué-lès-Tours, France Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.jouelestours.fr »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe de l’Espace Malraux vous propose des visites commentées pour découvrir les coulisses et glisser votre regard derrière le rideau !

©Ville de Joué-lès-Tours