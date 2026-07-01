Visite des coulisses du Grand Rex, Cinéma Le Grand Rex, Paris

Informations pratiques

Visite des coulisses du Grand Rex 19 et 20 septembre Cinéma Le Grand Rex Paris

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Conçu comme un voyage imaginaire dans les coulisses du cinéma, Rex Studios immerge le visiteur dans le monde secret et captivant du cinéma et de la création d’un film à travers une série de décors. Le spectateur devient tour à tour réalisateur, projectionniste, acteur…

Ouvert à tous, le parcours de Rex Studios s’adresse aux passionnés des salles obscures, aux spectateurs occasionnels, touristes, petits et grands qui abordent l’univers du cinéma de façon technique et ludique dans un cadre magique et impressionnant.

C’est aussi une occasion unique de découvrir les coulisses d’un monument du patrimoine français riche de son histoire et bénéficiant de son décor d’origine depuis 1932.

Cinéma Le Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris, France Paris 75002 Quartier du Mail Paris Île-de-France 0145089358 http://www.legrandrex.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.legrandrex.com/rexstudios »}] Ce cinéma, conçu à l’origine pour accueillir 3 300 spectateurs, a été construit pour l’impresario Jacques Haïk par l’architecte Auguste Bluysen. Il est inauguré le 8 décembre 1932. La salle atmosphérique, d’inspiration américaine (voire hollywoodienne), est dessinée par l’ingénieur John Eberson avec des éléments d’ornementation néo-baroques (statues antiques, pergolas mauresques, voûte étoilée…) réalisés par le décorateur Maurice Dufrêne. Trois nouvelles salles sont aménagées en sous-sol en 1974 à la place des locaux du chenil et de la nursery. Le nouveau rideau de scène, installé en 1993, est l’œuvre du peintre Edward Allington. M8, M9 Bonne-Nouvelle / Bus 20, 39, 48

Visite libre

© Le Grand Rex Paris