Visite des coulisses du Jardin botanique, Jardin Botanique de Bordeaux, Bordeaux

Visite des coulisses du Jardin botanique Samedi 23 mai, 18h15, 19h15, 21h00, 21h45, 23h00 Jardin Botanique de Bordeaux Gironde

15 places maximum par créneau de visite. Créneaux horaire à titre indicatif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:55:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:40:00+02:00

Découvrez l’envers du décor d’un Jardin en perpétuel mouvement. Derrière les massifs et les allées se cachent des espaces de travail, de soin et d’expérimentation, où chaque plante fait l’objet d’une attention particulière. Au fil de cette visite, l’équipe du Jardin vous ouvre ses coulisses et partage gestes, savoir-faire et missions quotidiennes. Une exploration dans la vie secrète du Jardin.

Jardin Botanique de Bordeaux Esplanade Linné, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 18 77 http://jardin-botanique-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/jardin.botanique.bordeaux;http://www.bordeaux.fr/ © Jardin Botanique de Bordeaux

Le Jardin Botanique est une institution à vocation scientifique destinée à faire découvrir à tous les publics le monde des plantes, la biodiversité, la nature, la gestion durable des ressources naturelles. C’est un espace de conservation et de préservation de ce patrimoine. Le Jardin Botanique est un lieu à vocation pédagogique et récréative et un puissant outil d’observation qui accueille les plus petits et les plus grands! C’est aussi une source d’informations dans des domaines insoupçonnés : enquêtes de police criminelle, identification de plantes en douane ou la maladie du géranium de votre voisine !

A Bordeaux, deux jardins se complètent. Dans le quartier Bastide, vous trouverez un jardin d’environ 5 hectares, moderne, thématique, proche de nos usages. L’autre jardin, d’environ 1 hectare situé au cœur du Jardin Public en centre ville, présente les plantes de manière scientifique et historique.

Belles promenades et nouvelles connaissances en perspectives, à découvrir absolument! Tram A – station Jardin Botanique.

Découvrez l’envers du décor d’un Jardin en perpétuel mouvement. Derrière les massifs et les allées se cachent des espaces de travail, de soin et d’expérimentation, où chaque plante fait l’objet d’une… NDMBX26

© Mélissa Portes