Visite des fonds patrimoniaux de la réserve précieuse., Médiathèque municipale de Senlis, Senlis
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Visite des fonds patrimoniaux de la réserve précieuse. 19 et 20 septembre Médiathèque municipale de Senlis Oise
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez découvrir des trésors patrimoniaux : manuscrits, ouvrages enluminés, incunables, objets anciens…
(groupe de 8 personnes maximum sur inscription)
Le dimanche la bibliothèque sera ouverte de 10h à 17h30 en continu, durant le week-end consultations des cartes postales anciennes et film sur l’histoire de Senlis en continu.
Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « phone », « value »: « 0344320404 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]
À l’occasion des journées européennes du patrimoine
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