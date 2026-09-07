Visite des hauteurs de la cathédrale de Noyon, Cathédrale Notre-Dame, Noyon

Informations pratiques

Visite des hauteurs de la cathédrale de Noyon Dimanche 20 septembre, 15h00 Cathédrale Notre-Dame Oise

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Du terrible incendie de 1293 aux bombardements de la Grande Guerre, les tours de la cathédrale ont toujours été les premiers témoins de l’histoire de Noyon. 112 marches vous conduiront au sommet de sa tour nord…

Cathédrale Notre-Dame 3 parvis Notre-Dame, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/patrimoine/la-cathedrale-gothique Chef d’œuvre du premier art gothique, la cathédrale Notre-Dame recèle un mobilier liturgique exceptionnel.

Du terrible incendie de 1293 aux bombardements de la Grande Guerre, les tours de la cathédrale ont toujours été les premiers témoins de l’histoire de Noyon. 112 marches vous conduiront au sommet de…

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