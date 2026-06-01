Visite des Jardins de l’Abbaye de Vézelay, Vézelay Jardins de l’Abbaye, Vézelay
Visite des Jardins de l’Abbaye de Vézelay, Vézelay Jardins de l’Abbaye, Vézelay vendredi 5 juin 2026.
Visite des Jardins de l’Abbaye de Vézelay 5 – 7 juin Vézelay Jardins de l’Abbaye Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Venez découvrir les Jardins de l’Abbaye de Vénzelay lors de visites libres, à l’occasion des « Rendez-vous Aux Jardins » 2026.
Vézelay Jardins de l’Abbaye Rue du Château 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386332462 http://www.vezelay.fr/site/ Les Jardins de l’abbaye, devenus propriété de la commune en 2015, avec les vestiges d’un mur du réfectoire (12e siècle), un roseraie en cours de réhabilitation, la création en cours d’un jardin de simples et de plantes tinctoriales avec l’association « Cultivézelay ». Découvrez la vue saisissante sur la vallée de la Cure, sur les monts du Morvan et sur la basilique de Vézelay voisine. Parking conseillé à l’entrée du village, aucun parking à proximité immédiate. Parking PMR possible à l’arrière de la basilique.
Venez découvrir les Jardins de l’Abbaye de Vénzelay lors de visites libres, à l’occasion des « Rendez-vous Aux Jardins » 2026.
© Mairie de Vézelay
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