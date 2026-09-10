Visite des lavoirs, Place général De Gaulle, Villelaure
samedi 19 septembre 2026 · Place général De Gaulle · Villelaure
Informations pratiques
Visite des lavoirs 19 et 20 septembre Place général De Gaulle Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Visite guidée des lavoirs, départ Place du Général De Gaulle, en face de la bibliothèque.
Visite menée par Robin Escudié, président du Conseil Municipal des Jeunes.
inscription obligatoire https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-des-lavoirs-et-fontaines-de-villelaure
Place général De Gaulle place du Général de Gaulle, 84530 Villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-des-lavoirs-et-fontaines-de-villelaure »}] parking sur place
Visite guidée des lavoirs, départ Place du Général De Gaulle, en face de la bibliothèque.
©mairieVillelaure
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