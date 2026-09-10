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Visite des lavoirs, Place général De Gaulle, Villelaure

samedi 19 septembre 2026 · Place général De Gaulle · Villelaure

Visite des lavoirs, Place général De Gaulle, Villelaure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place général De Gaulle
Adresse
place du Général de Gaulle, 84530 Villelaure
Ville
84530 Villelaure
Département
Vaucluse

Visite des lavoirs 19 et 20 septembre Place général De Gaulle Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Visite guidée des lavoirs, départ Place du Général De Gaulle, en face de la bibliothèque.
Visite menée par Robin Escudié, président du Conseil Municipal des Jeunes.

inscription obligatoire https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-des-lavoirs-et-fontaines-de-villelaure

Place général De Gaulle place du Général de Gaulle, 84530 Villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-des-lavoirs-et-fontaines-de-villelaure »}] parking sur place
Visite guidée des lavoirs, départ Place du Général De Gaulle, en face de la bibliothèque.

©mairieVillelaure

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