Visite des lavoirs, Place général De Gaulle, Villelaure

Informations pratiques

Visite des lavoirs 19 et 20 septembre Place général De Gaulle Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Visite guidée des lavoirs, départ Place du Général De Gaulle, en face de la bibliothèque.

Visite menée par Robin Escudié, président du Conseil Municipal des Jeunes.

inscription obligatoire https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-des-lavoirs-et-fontaines-de-villelaure

Place général De Gaulle place du Général de Gaulle, 84530 Villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-des-lavoirs-et-fontaines-de-villelaure »}] parking sur place

Visite guidée des lavoirs, départ Place du Général De Gaulle, en face de la bibliothèque.

©mairieVillelaure