Visite guidée du Château Verdet Kleber, Parc du Château, Villelaure

Informations pratiques

Visite guidée du Château Verdet Kleber 19 et 20 septembre Parc du Château Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Derrière le nom de « château » se cache en réalité une élégante Maison de Maître, témoin de plusieurs siècles d’histoire locale.

Construite au XVIIIᵉ siècle, la demeure appartient à la famille Forbin de Janson de 1745 à 1849, avant d’être vendue à plusieurs propriétaires, dont Mme Verdet Kleber en 1860.

En 1950, les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul en font une maison de repos et de vacances pour les enfants nécessiteux d’Avignon. En 1977, la propriété est acquise par le canton de Villelaure.

Aujourd’hui, son parc offre un véritable havre de paix, dominé par un magnifique cèdre de près de 200 ans.

Venez découvrir son histoire et profiter de ce cadre exceptionnel !

Entre patrimoine, histoire locale et nature, venez découvrir la Maison de Maître Verdet Kleber et remonter le fil du temps !

réservation obligatoire sur : https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-verdet-kleber

Parc du Château Rue du château 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-verdet-kleber »}] [{« link »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/produit/visite-verdet-kleber »}]

Derrière le nom de « château » se cache en réalité une élégante Maison de Maître, témoin de plusieurs siècles d’histoire locale.

©tardy