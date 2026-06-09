Visite des moulins de Blanlhac pendant le festival Nuits de Rêve Rosières
Visite des moulins de Blanlhac pendant le festival Nuits de Rêve Rosières vendredi 10 juillet 2026.
Rosières
Visite des moulins de Blanlhac pendant le festival Nuits de Rêve
Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-10
Les Moulins de Blanlhac prêtent leur cadre, leur histoire et leur féérie aux Nuits de Rêve… depuis le début du siècle ! Le festival y pose ses histoires, ses poèmes et ses œuvres le temps d’un week-end chaque année.
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Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 48 21
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English :
The Moulins de Blanlhac have lent their setting, their history and their enchantment to Nuits de Rêve? since the beginning of the century! Every year, the festival sets down its stories, poems and works for a weekend.
L’événement Visite des moulins de Blanlhac pendant le festival Nuits de Rêve Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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