Visite des pertes de l’Ouysse, Halle de Thémines, Thémines

Visite des pertes de l’Ouysse Samedi 27 juin, 09h30 Halle de Thémines Lot

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Visite des pertes de la rivière Ouysse, sous Thémines.

Une maquette des pertes réalisée par les scolaires sera présentée sous la halle de Thémines toute la journée du dimanche.

Halle de Thémines place de la Halle 46120 Thémines Thémines 46120 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « m.vidal33@gmail.com »}]

Visite avec exposition d’une maquette des pertes visite rivière