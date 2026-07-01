Visite des Remparts de la bastide de Castillonnès, Hôtel-Restaurant Les Remparts, Castillonnès

Informations pratiques

Visite des Remparts de la bastide de Castillonnès Dimanche 20 septembre, 10h30 Hôtel-Restaurant Les Remparts Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le jardin ainsi que ce bâtiment chargé d’histoire, autrefois intégré aux anciens remparts de la bastide de Castillonnès. Cette visite vous permettra d’explorer un lieu où patrimoine bâti et patrimoine végétal se rencontrent, tout en retraçant l’histoire de cette cité fondée au XIIIᵉ siècle et de ses fortifications aujourd’hui disparues.

Hôtel-Restaurant Les Remparts 26 rue de la Paix, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 40 97 95 78 http://www.lesrempartsdelabastide.fr D’abord Maison de la famille de Béraud à partir de 1750, puis étude notariale, l’édifice devient un hôtel/restaurant en 1960. Le bâtiment intégrée dans les remparts de la bastide.

Visite le jardin et le batiment qui était une partie des anciens remparts de la bastide de Castillonnès.