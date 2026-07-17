Visite des salons privés de l’une des plus grandes maisons de Champagne, Maison Vranken Pommery, Reims

Informations pratiques

Visite des salons privés de l’une des plus grandes maisons de Champagne 19 et 20 septembre Maison Vranken Pommery Marne

Rendez-vous à l’extérieur du domaine devant la borne d’accueil « Journées du patrimoine ». Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En compagnie d’un guide, revivez l’histoire de la Maison Pommery en découvrant ses salons privés, habituellement fermés au public. À cette occasion, vous pourrez voir une partie des archives photographiques.

Maison Vranken Pommery 5 place du général Gouraud, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 61 62 56 http://vrankenpommery.com [{« type »: « email », « value »: « visitepommery@maisonpommery.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 61 62 56 »}] Imaginé, conçu et créé par la Veuve Pommery dans la seconde moitié du XIXe siècle, le domaine Pommery est aujourd’hui encore la plus grande propriété de champagne au monde. Le chantier, énorme, durera plus de 10 ans pour construire tous les bâtiments extérieurs, chacun d’entre eux abritant les secrets de l’élaboration de ses vins de Champagne. Ces dix années permettront de planter les 25 hectares de vignes et de creuser les 18 kilomètres de galeries, à 30 mètres sous terre, pour relier entre elles les 120 crayères.

En compagnie d’un guide, revivez l’histoire de la Maison Pommery en découvrant ses salons privés, habituellement fermés au public. À cette occasion, vous pourrez voir une partie des archives…

© Domaine Vranken Pommery