Visite des sous-sols du centre aquatique de Carvin, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin
samedi 19 septembre 2026 · Aquaspot - Centre aquatique · Carvin
Informations pratiques
Visite des sous-sols du centre aquatique de Carvin Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Aquaspot – Centre aquatique Pas-de-Calais
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le centre aquatique Aquaspot de Carvin vous invite à une visite exceptionnelle… là où le public ne va jamais : les sous-sols techniques du bâtiment !
Un patrimoine moderne à découvrir.
Saviez-vous que derrière chaque plongeon, chaque vague et chaque jet d’eau se cache une véritable machinerie de précision ? Pompes, filtres, systèmes de traitement de l’eau, réseaux souterrains… Découvrez les coulisses de ce lieu emblématique du sport et du bien-être, à la croisée de l’ingénierie, de l’écologie et de l’architecture contemporaine.
Au programme :
– Visite guidée des installations techniques habituellement fermées au public
– Explications sur le fonctionnement des bassins, la gestion de l’eau et de l’énergie
– Échanges avec les techniciens et responsables du site
– Anecdotes sur la construction et les coulisses du centre
Visite accessible à partir de 10 ans – Chaussures fermées obligatoires
Une occasion rare de découvrir l’envers du décor d’un équipement public moderne, entre innovation technique et gestion durable !
Aquaspot – Centre aquatique 105 Chemin du Moulin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 93 82 90 https://aquaspot-carvin.fr/ https://www.facebook.com/AquaSpot.Carvin [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}] lundi 07:30–08:30, 10:00–20:00
mardi 10:00–20:00
mercredi 10:00–20:00
jeudi 10:00–22:00
vendredi 07:30–08:30, 10:00–20:00
samedi 09:00–19:00
dimanche 09:00–19:00
Plongez dans les coulisses d’Aquaspot ! Aquaspot Carvin
Mairie de Carvin
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