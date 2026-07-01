Visite des sous-sols du centre aquatique de Carvin, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin

Informations pratiques

Visite des sous-sols du centre aquatique de Carvin Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Aquaspot – Centre aquatique Pas-de-Calais

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le centre aquatique Aquaspot de Carvin vous invite à une visite exceptionnelle… là où le public ne va jamais : les sous-sols techniques du bâtiment !

Un patrimoine moderne à découvrir.

Saviez-vous que derrière chaque plongeon, chaque vague et chaque jet d’eau se cache une véritable machinerie de précision ? Pompes, filtres, systèmes de traitement de l’eau, réseaux souterrains… Découvrez les coulisses de ce lieu emblématique du sport et du bien-être, à la croisée de l’ingénierie, de l’écologie et de l’architecture contemporaine.

Au programme :

– Visite guidée des installations techniques habituellement fermées au public

– Explications sur le fonctionnement des bassins, la gestion de l’eau et de l’énergie

– Échanges avec les techniciens et responsables du site

– Anecdotes sur la construction et les coulisses du centre

Visite accessible à partir de 10 ans – Chaussures fermées obligatoires

Une occasion rare de découvrir l’envers du décor d’un équipement public moderne, entre innovation technique et gestion durable !

Aquaspot – Centre aquatique 105 Chemin du Moulin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 93 82 90 https://aquaspot-carvin.fr/ https://www.facebook.com/AquaSpot.Carvin [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}] lundi 07:30–08:30, 10:00–20:00

mardi 10:00–20:00

mercredi 10:00–20:00

jeudi 10:00–22:00

vendredi 07:30–08:30, 10:00–20:00

samedi 09:00–19:00

dimanche 09:00–19:00

Plongez dans les coulisses d’Aquaspot ! Aquaspot Carvin

Mairie de Carvin