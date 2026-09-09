Visite des vignes cachées de Saint-Ouen !, La Serre Wangari, Maison de l’écologie, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Visite des vignes cachées de Saint-Ouen ! Samedi 19 septembre, 16h00 La Serre Wangari, Maison de l’écologie Seine-Saint-Denis

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre : visite des vignes cachées de Saint-Ouen. Rendez-vous devant l’église au 4, rue du Planty.

La Serre Wangari, Maison de l’écologie 12 bis rue des Bateliers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laserrewangari@mairie-saint-ouen.fr »}] Maison de l’écologie et de la nature de la ville de Saint-Ouen. ouvert du mardi au vendredi en continu de 12h à 18h et le samedi de 10h à 18h

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