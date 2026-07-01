Visite descriptive et tactile des Grands Dépôts des Archives nationales pour le public mal-voyant, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite descriptive et tactile des Grands Dépôts des Archives nationales pour le public mal-voyant Samedi 19 septembre, 10h30 Archives nationales – Site de Paris Paris

6 personnes malvoyantes et leurs accompagnateurs. Réservation et renseignements : + 33 (0) 1 40 27 60 71 – developpement-publics.an@culture.gouv.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Bâtiments prestigieux accueillant les archives médiévales et d’Ancien Régime, les dépôts Louis Philippe et Napoléon III ne sont ouverts que lors de rares événements. C’est l’occasion de découvrir l’Armoire de fer et quelques documents fondateurs : chartes mérovingiennes, mètre étalon, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33140276096 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « developpement-publics.an@culture.gouv.fr »}] Hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien hôtel de Rohan, groupe en bas-relief des Chevaux du Soleil, porte de l’ancien hôtel de Clisson et hôtel de Soubise : XVIIIe siècle. Réaménagements aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à la construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des archives nationales). Musée de l’Histoire de France. Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville. Bus : 29, 76.

Visite descriptive et tactile des Grands Dépôts pour le public mal-voyant

© Archives nationales/Nicolas Dion