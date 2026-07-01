Visite : « Dissonante », Carré d’art, Nîmes

Informations pratiques

Visite : « Dissonante » 19 et 20 septembre Carré d’art Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite autour de l’exposition majeure de Tursic & Mille, duo d’artistes dont la pratique, développée depuis plus de vingt ans, interroge de manière frontale les conditions d’existence de la peinture dans un monde saturé d’images.

Carré d’art Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie +33466763570 https://www.carreartmusee.com Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres. Parking : Maison Carrée, 9 places d’Assas. Tél : 04 66 67 26 76 (431 places dont 11 PMR) Bus : lignes 2, 3, A, B, C, D, I, J (arrêts Carré d’Art, Antonin, Rue Racine) Bâtiment accessible à tous

Une visite sur l’exposition majeure de TursicEtMille, dont la pratique en duo, développée depuis plus de vingt ans, interroge de manière frontale les conditions d’existence de la peinture dans un…

©Carré d’Art – Musée d’art Contemporain