Visite du 20e étage de la tour des Archives, Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon

Informations pratiques

Visite du 20e étage de la tour des Archives 19 et 20 septembre Archives départementales de Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Visite en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Profitez d’une vue imprenable sur Mâcon et comprenez ce qui se passe dans la tour des Archives.

Archives départementales de Saône-et-Loire Place des Carmélites, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Le Clos Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33385210076 http://www.archives71.fr Le projet se compose d’une tour de stockage des archives surmontant un socle de trois niveaux accueillant des bureaux et de deux ailes formant des volumes accolés. L’ensemble est construit sur une ossature en béton armé, la structure étant laissée apparente côté sud sous forme de pilotis, permettant d’absorber la pente du terrain. Haute de 52 mètres, la tour s’élève sur 22 niveaux permettant le stockage des archives ; le dernier étage offre une vue panoramique sur la ville et la vallée de la Saône. Les percements des façades sont limités à des lames en redents orientées au nord afin d’empêcher la dégradation des documents par les rayons du soleil. L’accès du public s’effectue au rez-de-chaussée dans des espaces rénovés en 2023. Le style architectural et la méthode de construction s’appuient sur le béton armé qui permet, par ses propriétés mécaniques, de réaliser un bâtiment-silo, forme idéale pour le stockage d’archives.

Profitez d’une vue imprenable sur Mâcon et comprenez ce qui se passe dans la tour des Archives.

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