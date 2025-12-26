Visite du bateau Le Davia Dunkirk Little Ship, Quai de Villeneuve-sur-Yonne Halte Nautique, Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Visite du bateau Le Davia Dunkirk Little Ship 19 et 20 septembre Quai de Villeneuve-sur-Yonne Halte Nautique Yonne

limité à 8 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

En avant-première de l’exposition Embarquons ! Marins : destins & équipages labélisée 400 ans de la Marine nationale : Visite d’un Dunkirk Little Ship, le Davia, seul yacht de plus de 15 mètres en France, est un 50 derniers « little ships », à avoir participé à l’Opération Dynamo où plus de 800 navires civils et des bâtiments de combat des marines militaires française et britannique se sont portés au secours des soldats à Dunkerque.

Quai de Villeneuve-sur-Yonne Halte Nautique villeneuve-sur-yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.villeneuve-yonne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 83 02 48 »}] Quai de l’Yonne, Halte Nautique Parkings

En avant-première de l’exposition Embarquons ! Marins : destins & équipages labélisée 400 ans de la Marine nationale : Visite d’un Dunkirk Little Ship, le Davia, seul yacht de plus de 15 mètres en un…

©Musée Galerie Carnot LBS