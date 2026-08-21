Visite du Café des glaces, Café des Glaces, Tonnerre

Informations pratiques

Visite du Café des glaces 19 et 20 septembre Café des Glaces Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bâtiment emblématique du centre historique de Tonnerre de 1886, autrefois café, hôtel et salle de bal. Depuis 2021, ce lieu patrimonial reprend vie comme espace d’exposition, de résidence artistique et de rencontres consacré à la création contemporaine. Son architecture singulière conserve les traces de ses usages passés, tout en accueillant aujourd’hui artistes et visiteurs.

Café des Glaces 37, rue de l’Hôtel de Ville, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Bâtiment emblématique du centre historique de Tonnerre de 1886, autrefois café, hôtel et salle de bal. Depuis 2021, ce lieu patrimonial reprend vie comme espace d’exposition, de résidence artistique et de rencontres consacré à la création contemporaine. Son architecture singulière conserve les traces de ses usages passés, tout en accueillant aujourd’hui artistes et visiteurs.

Bâtiment emblématique du centre historique de Tonnerre de 1886, autrefois café, hôtel et salle de bal. Depuis 2021, ce lieu patrimonial reprend vie comme espace d’exposition, de résidence artistique…

©café des glaces