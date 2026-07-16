Visite du campus à double voix, Université de Bourgogne – Batiment Sciences Gabriel, Dijon

Informations pratiques

Visite du campus à double voix Dimanche 20 septembre, 14h30 Université de Bourgogne – Batiment Sciences Gabriel Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’architecture et les œuvres d’art du campus en compagnie du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) et d’un étudiant en histoire de l’art.

Rendez-vous à 14h30 devant le bâtiment de sciences Gabriel, côté boulevard. Sans réservation.

Université de Bourgogne – Batiment Sciences Gabriel 6 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 50 03 https://ufr-svte.u-bourgogne.fr/ https://www.u-bourgogne.fr/ L’université de Bourgogne (uB) est une université française située à Dijon (Côte-d’Or) fondée en 1722. Elle possède également des antennes à Auxerre, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon et Nevers. Elle offre un large éventail de formation dans toutes les disciplines (hors odontologie : droit, économie, gestion, lettres, langues, médecine, pharmacie, sciences humaines, sciences exactes et expérimentales) et à tous les niveaux (licence, master, doctorat, diplômes de technologie, d’ingénieurs, professionnalisés, de santé, d’enseignement et de formation à la recherche). T1 arrêt Erasme L5 arrêt Mansart L3 arrêt Boulanger

Venez découvrir l’architecture et les œuvres d’art du campus en compagnie du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) et d’un étudiant en histoire de l’art.

© Vincent Arbelet