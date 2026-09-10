Visite du Casino des Thermes – Mairie de La Bourboule, Hôtel de Ville, La Bourboule

Informations pratiques

Visite du Casino des Thermes – Mairie de La Bourboule Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du Casino des Thermes / Mairie .

Pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Bourboule propose un programme de visites d’exception. De nombreux édifices, publics ou privés vont en effet ouvrir leurs portes.

Renseignements et réservations auprès de l’Office du tourisme :

Place de la République

63150 La Bourboule

04 73 65 57 71

Hôtel de Ville 15 place de la République 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Casino des Thermes / Mairie .

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