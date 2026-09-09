Visite du Centre Benoît Frachon, Centre Benoît Frachon, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Visite du Centre Benoît Frachon 19 et 20 septembre Centre Benoît Frachon Essonne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le centre de formation de la CGT baptisé centre Benoît Frachon en 1975, est installé sur le site de l’ancien moulin de Courcelle dont il ne reste aujourd’hui que le « Manoir » qui a subi des transformations au cours du temps. Le domaine a été occupé par les Allemands durant la seconde Guerre mondiale et le Manoir a été très endommagé. En 1948, la CGT en fait l’acquisition et le transforme en centre dédié à l’éducation syndicale, organisant stages et cours du soir ou de fin de semaine, dans un cadre verdoyant sublimé par plusieurs œuvres d’art, au sein duquel ont été construits divers bâtiments à l’architecture résolument originale destinés à l’accueil des stagiaires. C’est toute cette richesse historique, architecturale et artistique que nous vous invitons à découvrir à l’occasion de visites guidées.

Centre Benoît Frachon 12 rue Fernand-Léger 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 70 56 52 60 »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@mairie-gif.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-gif.fr »}]

Visite commentée

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