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Visite du Centre Hospitalier d’Arras, Centre Hospitalier d’Arras, Arras

samedi 19 septembre 2026 · Centre Hospitalier d'Arras · Arras

Visite du Centre Hospitalier d’Arras, Centre Hospitalier d’Arras, Arras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Hospitalier d'Arras
Adresse
3 Bd Georges Besnier, 62000 Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Limité de 12 à 15 personnes par visites

Visite du Centre Hospitalier d’Arras 19 et 20 septembre Centre Hospitalier d’Arras Pas-de-Calais

Limité de 12 à 15 personnes par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A l’Occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre Hospitalier vous propose plusieurs parcours comme le Bloc opératoire et de Chirurgie, les Urgences, la Maternité et l’Imagerie.

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A l’Occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre Hospitalier vous propose plusieurs parcours comme le Bloc opératoire et de Chirurgie, les Urgences, la Maternité et l’Imagerie.

© Centre hospitalier d’Arras – Denis Cordonnier

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