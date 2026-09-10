Visite du Centre Hospitalier d’Arras, Centre Hospitalier d’Arras, Arras
samedi 19 septembre 2026 · Centre Hospitalier d'Arras · Arras
Informations pratiques
Visite du Centre Hospitalier d’Arras 19 et 20 septembre Centre Hospitalier d’Arras Pas-de-Calais
Limité de 12 à 15 personnes par visites
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
A l’Occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre Hospitalier vous propose plusieurs parcours comme le Bloc opératoire et de Chirurgie, les Urgences, la Maternité et l’Imagerie.
Centre Hospitalier d’Arras 3 Bd Georges Besnier, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/ »}]
A l’Occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre Hospitalier vous propose plusieurs parcours comme le Bloc opératoire et de Chirurgie, les Urgences, la Maternité et l’Imagerie.
© Centre hospitalier d’Arras – Denis Cordonnier
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