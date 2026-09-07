Visite du Chai du Clos des Vieilles Murailles, Chai du clos des vieilles murailles, Mantes-la-Jolie
dimanche 20 septembre 2026 · Chai du clos des vieilles murailles · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Visite du Chai du Clos des Vieilles Murailles Dimanche 20 septembre, 15h00 Chai du clos des vieilles murailles Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite du Chai troglodyte et des vignes du patrimoine récemment plantées dans le parc (« Closerie des Cordeliers ») durant la mise en bouteille de nos crus.
Présentation de nos activités et de l’historique viticole de la vallée de la Seine. Centre Abel Lauvray – 1 Quai de la Vaucouleurs, 78200 Mantes-la-Jolie
Chai du clos des vieilles murailles 1 quai de la Vaucouleurs 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.clos-des-vieilles-murailles-mantes-la-jolie.com/ Grotte taillée au XVe siècle, abritant une série de matériel viticole régional, ancien et actuel. L’association est une confrérie vineuse ayant pour but de créer, favoriser, développer et promouvoir la vigne et le vin de Mantes-la-Jolie dans un esprit convivial et de partage.
Visite libre
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