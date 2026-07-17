UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beynes

Visite du Château de Beynes, Château de Beynes, Beynes

samedi 19 septembre 2026 · Château de Beynes · Beynes

Visite du Château de Beynes, Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Beynes
Adresse
Avenue de la Gare 78650 Beynes
Ville
78650 Beynes
Département
Yvelines
Tarif
Limité à 15 personnes

Visite du Château de Beynes 19 et 20 septembre Château de Beynes Yvelines

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Beynes Histoire et Patrimoine vous accueillera pour vous faire découvrir le Château de Beynes et son histoire, inscriptions sur place.
Exposition sur l’évolution du Château du XIe siècle au XVIe siècle.

Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Château médiéval Parking avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Visite commentée

© Ville de Beynes

À voir aussi à Beynes (Yvelines)