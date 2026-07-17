Visite du Château de Beynes, Château de Beynes, Beynes
samedi 19 septembre 2026 · Château de Beynes · Beynes
Informations pratiques
Visite du Château de Beynes 19 et 20 septembre Château de Beynes Yvelines
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association Beynes Histoire et Patrimoine vous accueillera pour vous faire découvrir le Château de Beynes et son histoire, inscriptions sur place.
Exposition sur l’évolution du Château du XIe siècle au XVIe siècle.
Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Château médiéval Parking avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Visite commentée
© Ville de Beynes
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