Visite du château de Flers, Château de Flers, Flers

Informations pratiques

Visite du château de Flers 19 et 20 septembre Château de Flers Pas-de-Calais

Tarif : 10€ – Gratuit pour les moins de 12 ans ; PMR partiellement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les dépendances en hémicycle autour de la cour d’honneur et le château forment un ensemble architectural et culturel exceptionnel. Le château de Flers figure dans l’Album des grandes demeures de France. Une visite de toutes les salles de ce château XVIIIe est possible.

Château de Flers 18 Rue Principale, 62270 Flers, France Flers 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321473695 [{« type »: « email », « value »: « ingrid.vanstzaelen@gmail.com »}] Ce château du XVIIIe siècle se dresse au fond de la cour d’honneur en forme d’hémicycle. Son imposante façade est soulignée par un avant-corps central aux saillants arrondis, calé entre deux ailes en retour en forte saillie sur la cour. Le parc, tracé au XIXe siècle, a conservé les grandes lignes de ses perspectives. Deux pavillons symétriques coiffés d’une toiture à quatre pans marquent l’entrée du potager entouré de hauts murs de briques.

Les dépendances en hémicycle autour de la cour d’honneur et le château forment un ensemble architectural et culturel exceptionnel. Le château de Flers figure dans l’Album des grandes demeures de Une…

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