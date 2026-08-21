Visite du château de Maulnes, Château de Maulnes, Cruzy-le-Châtel
samedi 19 septembre 2026 · Château de Maulnes · Cruzy-le-Châtel
Informations pratiques
Visite du château de Maulnes 19 et 20 septembre Château de Maulnes Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, l’entrée du château sera gratuite pour tous ! Venez profiter d’une exposition de tableaux sur le château de Maulnes réalisé par des peintres amateurs et professionnels ainsi que d’un concert le samedi à 15h00.
Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel, 89740 Cruzy-le-Châtel, France Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Château Renaissance édifié entre 1566 et 1572 ou 1573 à la demande d’Antoine de Crussol, duc d’Uzès. Il est construit selon un plan pentagonal centré autour d’un escalier-puits.
Château de Maulnes
©château de Maulnes-Pierre Holley
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