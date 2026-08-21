Visite du château de Pontivy en langue des signes françaises, Château de Pontivy, Pontivy

Informations pratiques

Visite du château de Pontivy en langue des signes françaises Dimanche 20 septembre, 10h15 Château de Pontivy Morbihan

Gratuit. Inscriptions sur site le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Visite réalisée par une médiatrice du patrimoine et un interprète en langue des signes françaises.

Dernier grand château-fort construit en Bretagne à la fin du Moyen Âge, le château de Pontivy est un témoignage unique d’une époque de transition, où l’architecture se réinvente face à l’essor de l’artillerie. Conjuguant robustesse défensive et raffinement résidentiel, il incarne le tournant entre le château fort et la demeure de prestige.

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne http://www.pontivy.fr https://ville-pontivy.bzh/decouvrir/histoire-patrimoine/le-chateau-des-rohan/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091568 Le château occupe l’extrémité d’un promontoire et forme un quadrilatère avec tours d’angle, le tout entouré de fossés secs. L’ensemble des constructions remonte au 15e siècle, avec quelques adjonctions et transformations postérieures. C’est vers 1485 qu’il fut construit par le vicomte Jean de Rohan. Les mâchicoulis sont en granit, à accolades avec consoles à triple assises. Le chemin de ronde est crénelé et couvert. L’accès à la cour intérieure s’effectue par un pont dormant qui a remplacé le pont-levis. La face ouest présente le corps de logis et est flanquée de deux grosses tours. A l’étage du chemin de ronde, ajout au 16e siècle de lucarnes à frontons aigus. L’aile en retour, au nord, présente des dispositions particulières en façade pour faciliter l’écoulement des eaux. Dans le prolongement du corps de logis, des gradins conduisent à la chapelle en terrasse. Au 18e siècle, modification des façades sur cour.

Dans le cadre d’une action commune avec le Pays d’Art et d’Histoire Pays des Rohan, le château propose une visite guidée traduite en langue des signes française.

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