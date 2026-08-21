Visite du Château de Voltaire à Ferney, Château de Voltaire, Ferney-Voltaire
samedi 19 septembre 2026 · Château de Voltaire · Ferney-Voltaire
Informations pratiques
Visite du Château de Voltaire à Ferney 19 et 20 septembre Château de Voltaire Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, le Centre des monuments nationaux vous propose de découvrir gratuitement, le temps d’un week-end, le château où Voltaire passa les vingt dernières années de sa vie de grand philosophe des Lumières !
Voyagez au siècle des Lumières en découvrant la demeure où Voltaire passa les vingt dernières années de sa vie et mit dans la bouche de Candide le célèbre « il faut cultiver notre jardin » !
- Imprégnez-vous de l’ambiance intimiste de la chambre de Voltaire et vivez la vie de château dans les appartements de Madame Denis, nièce et compagne du philosophe !
- Découvrez l’exposition « Sergio Toppi, Il maestro » à l’étage et l’exposition « Destinées de Candide » au rez-de-jardin.
- Poursuivez votre découverte du domaine et suivez les allées qui vous mènent jusqu’à la plus grande réussite de Voltaire dans ses jardins : la charmille !
- Ne manquez pas de faire un tour dans le potager en permaculture et de profitez de la vue imprenable sur les Alpes et le Jura !
Château de Voltaire Allée du Chateau, 01210 Ferney-Voltaire, France Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450405321 http://www.chateau-ferney-voltaire.fr
### À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, le Centre des monuments nationaux vous propose de découvrir gratuitement, le temps d’un week-end, le château où Voltaire les…
©Bnejamin Gavaudo/Centre des monuments nationaux
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