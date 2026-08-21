Visite flash de l’exposition « J’ai descendu dans mon jardin…Destinées de Candide », Château de Voltaire, Ferney-Voltaire

Informations pratiques

Visite flash de l’exposition « J’ai descendu dans mon jardin…Destinées de Candide » 19 et 20 septembre Château de Voltaire Ain

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une visite de l’exposition « J’ai descendu dans mon jardin…Destinées de Candide » durant les Journées européennes du patrimoine au château de Voltaire !

Parcourez avec notre médiatrice l’exposition J’ai descendu dans mon jardin…Destinées de Candide et redécouvrez avec elle l’histoire de cet ouvrage emblématique de Voltaire qui prit forme dans ses demeures des Délices et de Ferney.

Château de Voltaire Allée du Chateau, 01210 Ferney-Voltaire, France Ferney-Voltaire 01210 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450405321 http://www.chateau-ferney-voltaire.fr

Profitez d’une visite de l’exposition « J’ai descendu dans mon jardin…Destinées de Candide » durant les Journées européennes du patrimoine au château de Voltaire !

©Château de Voltaire