Visite du cinéma Jacques Tati et des cabines de projection, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France

Informations pratiques

Visite du cinéma Jacques Tati et des cabines de projection Samedi 19 septembre, 14h00 Cinéma Jacques Tati Seine-et-Marne

Limité à 5 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le cinéma Jacques Tati vous invite le samedi 19 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine et de l’arrivée d’un projecteur 4K dans la salle Playtime à découvrir l’histoire des techniques de projection qui vous permettent de vivre de beaux moments de cinéma (atelier, visite, projections). Des visites de la salle de cinéma et des cabines de projection vous sont proposées pendant l’après-midi, par l’équipe du cinéma.

Cinéma Jacques Tati 29 bis avenue du Général de Gaulle, 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-et-Marne Île-de-France 01 48 61 87 55 https://www.cinemajacquestati.fr/accueil-479.html Le cinéma Jacques Tati, classé Art et Essai, propose trois salles au nom de films du célèbre réalisateur : Jour de fête (266 places), Playtime (162 places) et Parade (80 places). Dans celles-ci il est possible de découvrir des films d’actualité, du patrimoine, des versions originales ou françaises, du muet, du parlant, de la couleur, du noir et blanc, des films de tous les horizons géographiques et de divers genres cinématographiques, des ciné-concerts, des rencontres, des ateliers, des festivals. 29 bis avenue du Général de Gaulle

93290 Tremblay-en-France

RER

— ligne B – arrêt Vert-Galant

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©Guillaume Clément