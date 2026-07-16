Visite du clocher de l’abbaye de Vendôme, Abbatiale de La Trinité, Vendôme

Informations pratiques

Visite du clocher de l’abbaye de Vendôme 19 et 20 septembre Abbatiale de La Trinité Loir-et-Cher

Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le clocher domine la ville depuis le XIIᵉ siècle. Venez découvrir son histoire, son fonctionnement et montez à hauteur des cloches en compagnie d’un guide conférencier.

Durée: 1h

RV : parvis de l’abbatiale de la Trinité

Abbatiale de La Trinité 3 Rue de l’Abbaye, 41100 Vendôme, France Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.vendome.eu/dynamique/patrimoine/labbaye-de-la-trinite L’abbaye a été fondée en 1034 par Geoffroy Martel, comte de Vendôme. Elle comprenait les bâtiments conventuels avec de nombreuses dépendances et des constructions affectées aux usages profanes et aux besoins matériels de la communauté. Au sud de l’église abbatiale se trouvaient cloîtres, réfectoires, chapitre, bibliothèque, archives, logements…

De nos jours, les bâtiments entourant l’ancien cloître abrite le musée, le CIAP, l’école de musique.

Le clocher domine la ville depuis le XIIᵉ siècle. Venez découvrir son histoire, son fonctionnement et montez à hauteur des cloches en compagnie d’un guide conférencier.

©ville de Vendôme