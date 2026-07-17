Visite du Collège de France, Collège de France, Paris

Informations pratiques

Visite du Collège de France 19 et 20 septembre Collège de France Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre 2026 dont le thème, cette année, sera celui du Patrimoine en péril, le Collège de France vous ouvre ses portes pour un circuit de visite exceptionnel sur ses deux sites au cœur du Quartier latin. Cet itinéraire permettra d’apprécier la richesse et la diversité du patrimoine comme des missions d’un établissement illustre, voué depuis cinq siècles au progrès des connaissances.

Points notables de votre visite

La cour Letarouilly dont le portique datant du XIXe siècle aété récemment restauré grâce au soutien de la Fondation Clément Fayat, du Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat et de la Fondation Louis Vicat.

L’amphithéâtre Marguerite de Navarre dans lequel, notamment, sont prononcées les célèbres Leçons inaugurales.

La salle d’assemblée où se tiennent les délibérations solennelles qui organisent la vie de l’institution. Des professeurs ainsi que des membres du personnel des archives vous informeront sur ce lieu au mobilier et à la décoration emblématiques.

Le toit-terrasse du bâtiment de recherche, espace de repos et de convivialité pour l’ensemble du personnel de l’institution et point de vue magnifique sur Paris.

Les ouvrages des éditions du Collège de France seront proposés à la vente et dédicacés par leur auteur lors de séances de signature sur le toit-terrasse.

Différents objets-souvenirs aux couleurs du Collège de France seront disponibles à la boutique éphémère ouverte à cette occasion.

Un parcours proposé aux enfants, sous la forme d’un livret-jeu, permettra de découvrir l’histoire du Collège de France à la faveur d’énigmes et de questions.

Collège de France 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 44 27 11 47 https://www.college-de-france.fr/fr https://www.facebook.com/College.de.France;https://www.instagram.com/collegedefrance/?hl=fr Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche établi à Paris depuis 1530, répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne gratuitement et sans aucune condition d’inscription ni de diplôme, « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Il a également pour mission de favoriser l’approche interdisciplinaire de la recherche et de diffuser les connaissances en France et à l’étranger. Il propose, dans ses amphithéâtres et en ligne, près de 1000 cours et conférences chaque année, en accès libre à tous les publics : étudiants, chercheurs ou simples curieux. Les enseignements qui y sont dispensés sont librement disponibles sur son site internet dans des formats variés : captations vidéo des cours réunissant un large corpus de 14 000 contenus, podcasts, publications des éditions du Collège de France… Le Collège de France est membre associé de l’Université PSL. REB B : Luxembourg ou Cluny-La Sorbonne Ligne 10 : Cluny-La Sorbonne Ligne 4 : Saint-Michel Bus : 21-27-85-38-86-87-63-47

Circuit

©Patrick Imbert / Collège de France