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Visite du Conservatoire de musique, Conservatoire de musique, Noyon

dimanche 20 septembre 2026 · Conservatoire de musique · Noyon

Visite du Conservatoire de musique, Conservatoire de musique, Noyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Conservatoire de musique
Adresse
33 rue de Paris 60400 Noyon
Ville
60400 Noyon
Département
Oise

Visite du Conservatoire de musique Dimanche 20 septembre, 11h00 Conservatoire de musique Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

D’abord poissonnerie municipale puis hôtel particulier, aujourd’hui conservatoire de musique, ce bâtiment emblématique de la rue de Paris vous ouvre ses portes. Le parfait exemple d’un patrimoin encore bien vivant.

Conservatoire de musique 33 rue de Paris 60400 Noyon Noyon 60400 Centre-ville Oise Hauts-de-France
D’abord poissonnerie municipale puis hôtel particulier, aujourd’hui conservatoire de musique, ce bâtiment emblématique de la rue de Paris vous ouvre ses portes. Le parfait exemple d’un patrimoin bien…

©Ville de Noyon

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