Visite du CRAVO (Centre de Recherches Archéologiques de la Vallée de l’Oise), centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel, Compiègne

Informations pratiques

Visite du CRAVO (Centre de Recherches Archéologiques de la Vallée de l’Oise) 19 et 20 septembre centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel Oise

limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00

Visites du CRAVO (Centre de Recherches Archéologiques de la Vallée de l’Oise)

Présentation des missions des bio-archéologues (archéozoologues et carpologues) et de leurs différentes modes d’intervention.

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre :

Visites des laboratoires du CRAVO à 15h, à 16h et à 17h

centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel 17 rue James de Rothschild Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 https://www.musees-compiegne.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-samedi-19-et-dimanche-20-septembre-2026/ Le centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel est un bâtiment mutualisé situé à quelques pas du musée Antoine Vivenel, au sein du parc Songeons et proche des bords de l’Oise. Il abrite un espace d’expositions temporaires patrimoniales ainsi que les laboratoires du Centre de recherche archéologique de la vallée de l’Oise –CRAVO (archéozoologie et carpologie) et les ateliers des restaurateurs de l’association « Autour du Patrimoine » (restauration d’objets en métal, céramique et verre). Ouvert au public uniquement lors d’évènement ou d’exposition temporaire.

Visites du CRAVO (Centre de Recherches Archéologiques de la Vallée de l’Oise)

©les musées de Compiègne