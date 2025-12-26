Visite du Davia, un des derniers Dunkik little ships Quai de l’Yonne Villeneuve-sur-Yonne
samedi 19 septembre 2026 · Quai de l'Yonne · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Visite du Davia, un des derniers Dunkik little ships
Quai de l’Yonne Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:45:00
Date(s) :
2026-09-19
En avant-première de l’exposition Embarquons ! Marins destins & équipages labélisée 400 ans de la Marine nationale Visite d’un Dunkirk Little Ship, le Davia, seul yacht de plus de 15 mètres en France, est un 50 derniers little ships , à avoir participé à l’Opération Dynamo où plus de 800 navires civils et des bâtiments de combat des marines militaires française et britannique se sont portés au secours des soldats à Dunkerque. .
Quai de l’Yonne Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48
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English : Visite du Davia, un des derniers Dunkik little ships
L’événement Visite du Davia, un des derniers Dunkik little ships Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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